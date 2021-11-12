Сборная России по футболу разгромила команду Кипра в матче отборочного турнира чемпионата мира

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 6:0 в пользу подопечных Валерия Карпина. Благодаря этой победе они занимают первое место в группе H. На второй строчке располагается сборная Хорватии, с которой они встретятся в это воскресенье в Сплите. Для того, чтобы получить путевку в Катар, сборной России достаточно будет сыграть вничью.