Известная американская певица Бритни Спирс сегодня должна официально избавиться от опеки со стороны собственного отца

Решение, как ожидается, примет суд. Это, по всей видимости, будет простая формальность.

После того, как неделю назад Джейми Спирс заявил суду, что его дочь больше не нуждается в опекунстве, сегодняшнее судебное заседание станет формальным одобрением ходатайства Бритни о прекращении опеки, так как больше никто не настаивает на ее сохранении. Так завершится 13-летняя сага семьи Спирс, шокирующие подробности которой мир узнал в июне этого года, когда поп-звезда дала публичные показания в суде и рассказала, что подвергалась абьюзу со стороны отца, и что Джейми Спирс полностью контролировал все аспекты ее жизни — от желания иметь детей до профессиональной деятельности до финансового состояния в 60 млн долларов. Позднее Бритни Спирс попросила ФБР начать уголовное расследование в отношении отца и заявила о готовности дать показания. А люди из окружения Бритни Спирс рассказали для документального фильма Нью-Йорк Таймс о том, что Джейми Спирс установил тотальную слежку за дочерью, в том числе в спальне, и имел полный доступ к ее соцсетям и частной переписке, в том числе с адвокатом.

Своим освобождением и-под опеки Бритни Спирс обязана собственным фанатам, которые ради нее даже создали целое движение.