В Дагестан должны доставить двоюродного брата известного борца смешанных Хабиба Нурмагомедова Усмана

Он был задержан накануне в аэропорту Шереметьево и проходит по делу о наезде на сотрудника полиции в дагестанском Каспийске. Как передает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на свои источники, Усмана Нурмагомедова и еще одного фигуранта дела, который, предположительно, был за рулем авто, не смогли отправить в Махачкалу накануне из-за неправильно оформленных документов. Между тем расследование этого дела взял под свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Он поручил в кратчайшие сроки установить все обстоятельства происшествия в Каспийске.