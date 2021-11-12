В сети продают персональные данные полумиллиона человек, которые купили поддельные сертификаты о вакцинации

Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

В выставленных на продажу базах есть паспортные данные, СНИЛС, полис ОМС, номер телефона, место жительства и информация о дате получения поддельной справки о вакцинации или результатах ПЦР-тестирования. Пока в сеть утекли сведения только о жителях Московского региона. Газета «Коммерсантъ» выяснила, что приблизительная стоимость таких данных об одном человеке может варьироваться от 30 до 40 тысяч рублей. Опрошенные изданием эксперты считают, что информацию передали сами сервисы по продаже поддельных справок, которые изначально планировали использовать ее для дальнейшего шантажа. По их мнению, вскоре мошенники начнут звонить и требовать деньги с граждан за удаление данных из базы, угрожая вниманием правоохранительных органов. Приобретение поддельного сертификата о вакцинации может повлечь наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Эксперты ранее сообщали, что на фоне введения во всех регионах России доступа в общественные места только при наличии графического кода о вакцинации будет расти как количество сайтов, предлагающих оформить поддельные документы, так и спрос на них.