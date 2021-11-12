Основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина объявил в розыск в России

Соответствующая информация появилась в базе МВД. При чем в разделе, где говорится об особых приметах, уточняется, что Осечкина переобъявили в розыск. Летом прошлого года Головинский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Владимира Осечкина по делу о мошенничестве. Сам он уже написал в своем Telegram-канале, что связывает происходящее с работой своего проекта. Сайт Gulagu.net ранее начал публиковать видео и документы о пытках в российских колониях. Сообщалось, что после публикации этих материалов из тюремного ведомства были уволены ряд сотрудников. Между тем, сам Осечкин сказал накануне в эфире Эха, что считает такие меры недостаточными.

Владимир Осечкин покинул Россию шест лет назад после того, как у него прошли обыски.