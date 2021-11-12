США и страны Евросоюза готовы обсудить в Совете безопасности ООН новые санкции в отношении Белоруссии

Это связано с мигрантами на границе с Польшей. В совместном заявлении государств ЕС, а также Великобритании и Соединенных Штатов, говорится, что Минск осуществляет гибридную операцию против европейского сообщества. Сторонники новых мер в отношении белорусского руководства призвали страны, откуда прибывают мигранты, к сотрудничеству. Они, как говорится в документе, должны предостеречь своих граждан от попадания в ловушку белорусских властей. Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией обострился несколько дней назад.
2021-11-12T08:36:25+03:00
2021-11-12T08:36:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:36, 12 ноября 2021
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