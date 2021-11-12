США и страны Евросоюза готовы обсудить в Совете безопасности ООН новые санкции в отношении Белоруссии

Это связано с мигрантами на границе с Польшей. В совместном заявлении государств ЕС, а также Великобритании и Соединенных Штатов, говорится, что Минск осуществляет гибридную операцию против европейского сообщества. Сторонники новых мер в отношении белорусского руководства призвали страны, откуда прибывают мигранты, к сотрудничеству. Они, как говорится в документе, должны предостеречь своих граждан от попадания в ловушку белорусских властей. Миграционный кризис на границе Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией обострился несколько дней назад.