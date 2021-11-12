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08:34, 12 ноября 2021

Хакеры выставили на продажу данные россиян, которые купили справки о прививке от коронавируса

В базах содержится персональная информация более полумиллиона жителей Московского региона, пишет газета «КоммерсантЪ». По мнению экспертов, сведения могли собрать на сервисах по продаже фальшивых справок, которые были запущены как раз для этих целей и дальнейшего шантажа пользователей. Гражданам, попавшим в базу, может грозить уголовная ответственность, как и создателям самих нелегальных сервисов, предупреждают юристы. Продажи поддельных сертификатов о прививках начали расти на фоне постепенного открытия границ в мае и отпускного сезона и обострился в период нерабочих дней в начале месяца.



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