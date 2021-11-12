Министерство обороны России объявило о создании пищевой добавки против коронавируса

Препарат «КовБАД», по словам разработчиков, может снизить концентрацию вируса у больного в 16 раз, рассказал газете «Красная звезда» начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал--лейтенант Игорь Кириллов. Это, по словам военного, должно снизить воздействие инфекции на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями. Между тем издание не уточняет, как именно проходили исследования, и кто проверял их результаты.
2021-11-12T08:32:28+03:00
2021-11-12T08:32:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 12 ноября 2021
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