МВД России объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина

Соответствующая информация появилась сегодня в базе данных ведомства, передает агентство «Интерфакс». Формально он находился в розыске уже больше года после того, как летом 2020-го года Головинский суд Москвы принял решение о заочном аресте. Осечкин проходит по делу о мошенничестве. Основатель правозащитного проекта покинул Россию шесть лет назад после обысков. В своем Telegram-канале он написал, что связывает уголовное преследование непосредственно с правозащитной деятельностью. Не так давно проект Gulagu.net начал публиковать видео издевательств над заключенными в российских колониях. Эти видео предоставил бывший осужденный Сергей Савельев.