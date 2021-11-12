МВД России объявило в розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина

Соответствующая информация появилась сегодня в базе данных ведомства, передает агентство «Интерфакс». Формально он находился в розыске уже больше года после того, как летом 2020-го года Головинский суд Москвы принял решение о заочном аресте. Осечкин проходит по делу о мошенничестве. Основатель правозащитного проекта покинул Россию шесть лет назад после обысков. В своем Telegram-канале он написал, что связывает уголовное преследование непосредственно с правозащитной деятельностью. Не так давно проект Gulagu.net начал публиковать видео издевательств над заключенными в российских колониях. Эти видео предоставил бывший осужденный Сергей Савельев.
2021-11-12T08:31:35+03:00
2021-11-12T08:31:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:31, 12 ноября 2021
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