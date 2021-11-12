В Новосибирской области с сегодняшнего дня вводят цифровые коды для посещения кафе и ресторанов

Губернатор области Андрей Травников говорит, что помимо заведений общественного питания, QR-коды будут необходимы для входа в спортивные клубы, музеи, а также для получения путевок на базы отдыха и в санатории. Согласно новым правилам, кафе и рестораны смогут работать даже ночью. Цифровые коды разрешили не предъявлять только детям и подросткам, не достигшим 18 лет.

По словам главы региона, обстановка с коронавирусом остается сложной. По данным оперативного штаба, в Новосибирской области последние несколько дней выявляется около 400 заболевших каждые сутки. Травников уверен, что вводимые меры помогут стимулировать население вакцинироваться, а работодателей активнее агитировать работников прививаться.

Накануне в Санкт-Петербурге приняли решение отстранять от работы пенсионеров, которые не сделали прививку от коронавируса. А неработающих горожан старше 60 лет без цифрового кода не пустят в заведения общественного питания.