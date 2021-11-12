Соединенные Штаты предупредили Евросоюз о рисках «вторжения» России на Украину

Об этом сообщает американское агентство Bloomberg

Данные, на которых основаны предположения о военной угрозе со стороны Москвы, Вашингтон еще не передал. Источники агентства Bloomberg подчеркивают, что такой вывод основан на общедоступных доказательствах. Ранее западные СМИ писали о стягивании российской техники и военных к границе с Украиной. На фоне этих сообщений Москву в начале ноября посетил глава ЦРУ Уильям Бернс. Американский телеканал CNN уточнял, что в ходе визита Бернс предостерег Россию от планов любых наступательных операций. Собеседники агентства Bloomberg, близкие к Кремлю, подчеркивают, что в действительности Москва не намерена сейчас начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости. Якобы у российских властей есть план реагирования на провокации со стороны Киева.

В Кремле информацию о стягивании войск к украинской границе назвали некачественным вбросом и отметили, что передвижении армии по территории собственной страны является делом самой России