Сборная России по футболу накануне разгромила команду Кипра в очередном отборочном матче чемпионата мира

Один из решающих матчей за путёвку на чемпионат мира российская сборная провела убедительно. Уже на 4-й минуте подопечные Валерия Карпина забили гол в ворота киприотов. Александр Ерохин после эффектной комбинации в штрафной площади соперника открыл счёт. После этого мяча игра в Петербурге успокоилась и несмотря на то, что большую часть первого тайма атаковали российские футболисты, киприоты сумели организовать несколько опасных атак. Одна из них до ухода команд на перерыв едва не завершилась мячом в ворота сборной России, но выручил вратарь Матвей Сафонов. Ну а второй тайм порадовал болельщиков не на шутку. Сразу пять мячей пришлось доставать из сетки вратарю сборной Кипра, причём два гола Фёдор Смолов и Александр Мостовой забили с разницей в минуту. Позже отличились также Алексей Сутормин и Антон Заболотный. Под занавес игры дубль оформил Ерохин. Российская сборная упрочила шансы на выход из группы на чемпионат мира с первого места. В этом случае футболисты избегут отдельного отбора среди команд, занявших вторые места.

Футболисты сборной Хорватии разгромили команду Мальты со счетом 7:1. Ранее сборная России со счетом 6:0 обыграла команду Кипра. Это значит, что судьба путевки на ЧМ в группе H решится 14 ноября в Сплите, в матче Хорватия – Россия. Россиянам, чтобы гарантировать участие в чемпионате в Катаре, достаточно сыграть вничью. Хорватам нужна только победа. Проигравший в этом матче займет второе место и будет пробиваться на чемпионат через стыковые матчи.