В Париже сегодня пройдет международная конференция по политическому кризису в Ливии

На форуме обсудят план по выводу с территории Ливии иностранных вооруженных сил. В стране, которая погрязла в гражданской войне, продолжающейся почти 10 лет, в разное время воевали американские, турецкие, сирийские и другие военные. Поставкой оружия и финансированием разных сторон внутреннего конфликта занимался и ряд других восточных и европейских стран.

Российские власти участие в гражданской войне долгое время отрицали. В сентябре Соединенные Штаты обвинили Москву в использовании на территории Ливии наемников для расширения своего влияния в стране. Тем не менее в России надеются, что по итогам именно сегодняшней конференции получится ближе подойти к решению ливийского вопроса.

Участие, помимо Москвы, уже подтвердили Берлин и Вашингтон. Несмотря на то, что многие иностранные делегации возглавят главы государств, лидером российской группы дипломатов станет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Осенью Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН по Ливии из-за предложенного плана вывода из страны иностранных войск, который мог нарушить выгодный для Москвы баланс сил.