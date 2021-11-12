Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации правозащитного общества «Мемориал»

Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд с иском о ликвидации общественной организации «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал*», которое признано властям РФ иноагентом.

Председатель правления международного «Мемориала» Ян Рачинский сказал «Эху», что ликвидируют организацию на основании закона об иноагентах.

Ян Рачинский добавил, что «Мемориал» работает в России уже 33 года.

Правозащитник и независимый журналист Зоя Светова сравнила ликвидацию международного «Мемориала» — с государственным переворотом.

Судебное заседание состоится 25 ноября.

* "Мемориал" - НКО, признанное иностранным агентом.