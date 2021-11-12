Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева

Басманный суд Москвы сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

Замсекретаря генсовета партии «Единая Россия», глава комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в эфире Первого канала ранее сказал, что такие люди, как пензенский губернатор Иван Белозерцев, подрывают доверие народа к власти.

По данным следствия, являясь губернатором, Белозерцев через посредников получил 20 миллионов рублей наличными, а также автомобиль «Mercedes-Benz» и наручные часы Breguet в обмен на помощь при заключении госконтрактов на поставку лекарств в медучреждения.