Почти треть — 27% — россиян, по данным сервиса SuperJob — за QR-коды в самолетах и поездах

Согласно проведенному исследованию, чуть больше половины — 54% — не видят в этом необходимости, 2% — за такую меру только в самолетах, 1% — только в поездах.
2021-11-12T06:35:34+03:00
2021-11-12T06:35:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:35, 12 ноября 2021
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