«Турецкие авиалинии» не будут принимать на свои рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена

Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох со ссылкой на договоренность с авиакомпанией. В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.