«Турецкие авиалинии» не будут принимать на свои рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена

Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох со ссылкой на договоренность с авиакомпанией. В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса.
2021-11-12T06:20:22+03:00
2021-11-12T06:20:22+03:00
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06:20, 12 ноября 2021
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