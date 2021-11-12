Правительство разработало два законопроекта об обязательном введении QR-кодов

Он будут использоваться на транспорте, в кафе и магазинах. Как передает РБК, работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроекты не затрагивают. Документы готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от готовности регионов к введению QR-кодов.

Власти всех 85 российских регионов объявили о введении системы QR-кодов для посещения общественных мест. Их список местные власти определяли самостоятельно, в зависимости от эпидемиологической обстановки. Распространить на всю страну практику QR-кодов для доступа на отдельные объекты, в частности, рекомендовала вице-премьер Татьяна Голикова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал понять, что об отмене цифровых кодов в ближайшее время речи идти не может.

По мнению Пескова, если в ближайшее время коллективный иммунитет не достигнет 80%, то мы будем сталкиваться с новыми волнами коронавируса, будет новый рост нагрузки на систему здравоохранения, а также новые ограничения