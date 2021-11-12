Парламент Чечни намерен внести в ГД законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность подозреваемых

Как сообщает ГТРК «Грозный», автор законопроекта, спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил внести соответствующие поправки в закон «О СМИ» и КоАп. Что конкретно будет грозить за распространение такой информации, не уточняется. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ, назвавшие «уроженцами Северного Кавказа» четверых подозреваемых в нападении на жителя Москвы с ребенком.

Секретарь Союза журналистов России, один из авторов закона о СМИ Михаил Федотов напомнил, что поправка в закон о СМИ, согласно которой запрещается упоминать о национальности и вероисповедании лиц, причастных к преступлениям вносится не в первый раз. Но, по словам Федотова, ранее такая поправка принята не была.

Введение такой поправки является избыточной мерой, — заключил Федотов