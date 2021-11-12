В СБ ООН готовы обсудить санкции против Белоруссии в свете миграционного кризиса

В совместном заявлении США, Великобритания и ряд стран ЕС выразили солидарность с Польшей и Литвой и обещали сохранить единство Евросоюза от «гибридных операций белорусских властей». Западные страны также призвали Минск обеспечить мигрантам необходимую защиту и помощь. Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что в миграционном кризисе виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.

Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко угрожает Европе перекрыть транзит газа в ответ на расширение санкций.

«Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться — ни перед чем», — заявил Лукашенко

Официальный представитель исполнительного органа ЕС Петер Стано заявил в эфире «Эха», что санкции Евросоюза в отношении Белоруссии не являются политическим курсом, это только инструмент для достижения наших целей. Вопрос принятия санкций находится в сфере компетенций 27 стран-участниц ЕС, решение будет принято в ближайшее время, отметил Петер Стано.