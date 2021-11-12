Космонавт Владимир Соловьев назначен генконструктором по пилотируемым космическим системам.

Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, который курирует ВАК. Дважды Герой Советского Союза Соловьев является бессменным руководителем полета российского сегмента МКС. Прежний генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в 2020 году от коронавирусной инфекции.