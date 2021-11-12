Космонавт Владимир Соловьев назначен генконструктором по пилотируемым космическим системам.

Об этом РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, который курирует ВАК. Дважды Герой Советского Союза Соловьев является бессменным руководителем полета российского сегмента МКС. Прежний генконструктор по пилотируемой программе Евгений Микрин скончался в 2020 году от коронавирусной инфекции.
2021-11-12T05:14:26+03:00
2021-11-12T05:14:31+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934604-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:14, 12 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Наследники палачей требуют уничтожить тех, кто не дает забыть об их преступлениях Одну из главных правозащитных организаций в стране хотят уничтожить. Позор и презрение — тем, кто придумал клеймо «иностранных агентов» и голосовал в Думе за его введение — четырем путинским партиям в разных костюмах: ЕР-ЛДПР-СР-КПРФ…
Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…