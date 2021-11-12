Экипаж американского корабля Crew Dragon-3 перешел на борт МКС.

Как сообщает NASA, стыковка была проведена в автоматическом режиме в 02:32 мск, через 21 час после запуска корабля на орбиту. В составе экипажа Crew Dragon-3 на МКС прибыли два астронавта НАСА и сотрудник ЕКА. Они будут работать на станции шесть месяцев.
2021-11-12T05:12:36+03:00
2021-11-12T05:12:41+03:00
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05:12, 12 ноября 2021
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