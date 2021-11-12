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05:10, 12 ноября 2021

QR коды могут стать обязательными для посещения кафе и магазинов, ж/д поездок и авиаперелетов.

Федеральный оперштаб совместно с правительством разрабатывает соответствующие законопроекты. До февраля, по словам источников РБК, россиянам будет достаточно иметь свежий отрицательный ПЦР тест. Позже такое условие сохранится только для тех, кто получил медотвод от прививки. Также издание сообщает, что сохраниться эти ограничения могут до июня 2022 года.Конкретные объекты, на посещение которых введут QR коды, должны определить главы регионов с учетом своей ситуации. Власти обещают отдельно сообщить, когда эти инициативы будут внесены в Госдуму.


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