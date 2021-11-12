Арбитражный суд удовлетворил иск Олега Дерипаски к Алексею Навальному.

Теперь, находящийся в заключении оппозиционный политик обязан удалить информацию из ролика 2019 года, выпустить опровержение на страницах газеты Ъ и выплатить 1 рубль компенсации. Каждый день неисполнения судебного решения обойдется в 50 тысяч рублей неустойки. Претензии миллиардера касались ролика в котором Навальный сказал, что Дерипаска ведет свой бизнес крайне неэффективно, потому что знает, что ему государство выдаст очередной кредит, который можно бесконечно рефинансировать.
2021-11-12T05:07:13+03:00
2021-11-12T05:07:18+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:07, 12 ноября 2021
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