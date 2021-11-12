«Турецкие авиалинии» заявили, что не будут принимать на рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Об этом сообщил представитель администрации президента Польши. Ранее Турция выразила сожаление в связи с миграционным кризисом на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией, но заявила, что не является частью проблемы
2021-11-12T05:05:39+03:00
2021-11-12T05:05:43+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934594-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:05, 12 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Наследники палачей требуют уничтожить тех, кто не дает забыть об их преступлениях Одну из главных правозащитных организаций в стране хотят уничтожить. Позор и презрение — тем, кто придумал клеймо «иностранных агентов» и голосовал в Думе за его введение — четырем путинским партиям в разных костюмах: ЕР-ЛДПР-СР-КПРФ…
Пресс-релиз GML по поводу слушаний по делу бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа Акционеры ЮКОСа выиграли по всем существенным основаниям кассации России в Верховном суде Нидерландов и уверены, что Апелляционный суд подтвердит решение арбитражного суда по делу о компенсации в на сумму 50 млрд долларов…