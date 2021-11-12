Российские ученые обнаружили неизвестный астероид, летящий к Земле.

Как сообщается в Инстаграме Института прикладной математики им. Келдыша, сегодня это космическое тело пролетит на расстоянии 18 миллионов километров от Земли. Астероид виден на небе как слабый объект 20-й звёздной величины.
2021-11-12T04:09:28+03:00
2021-11-12T04:09:32+03:00
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04:09, 12 ноября 2021
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