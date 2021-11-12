Елизавета II подтвердила, что 14 ноября примет участие в церемонии по случаю Дня поминовения.

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говорится в сообщении Букингемского дворца, королева Великобритании традиционно будет наблюдать за церемонией с балкона здания МИДа. Это станет первым официальным появлением на публике 95-летней королевы с октября, когда врачи рекомендовали ей отдыхать в течение двух недель. При этом Елизавета II воздержится от участия в открытии на следующей неделе заседания Генерального синода, верховного органа англиканской церкви