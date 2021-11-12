Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили решил прекратить голодовку.

Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на адвоката Нику Гварамию. Саакашвили держал голодовку с момента задержания 1 октября. По словам адвоката, Саакашвили потребовал, чтобы его восстановление после голодовки проходило в гражданской больнице, а не в тюремной. Михаил Саакашвили вернулся в Грузию незадолго до выборов. 1 октября его арестовали и поместили в тюрьму г. Рустави. На родине эск-президент заочно приговорен к девяти годам тюрьмы по различным обвинениям.
2021-11-12T04:06:50+03:00
2021-11-12T04:06:54+03:00
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04:06, 12 ноября 2021
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