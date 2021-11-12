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04:05, 12 ноября 2021

Пятый пакет санкций ЕС против Минска не будет включать секторальных экономических мер.

Как сообщил ТАСС источник в институтах ЕС в Брюсселе, речь пойдет лишь о целевых санкциях в отношении белорусских чиновников и силовиков. Кроме того может быть создан черный список авиакомпаний, доставляющих мигрантов на территорию Белоруссии. Дискуссия об этом продолжится 15 ноября на Совете ЕС на уровне министров иностранных дел.


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