В СБ ООН готовы обсудить санкции против Белоруссии в свете миграционного кризиса.

В совместном заявлении США, Великобритания и ряд стран ЕС выразили солидарность с Польшей и Литвой и обещали сохранить единство Евросоюза от «гибридных операций белорусских властей». Западные страны также призвали Минск обеспечить мигрантам необходимую защиту и помощь. Руководитель Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что в миграционном кризисе виноваты сами страны Запада, из-за действий которых люди бегут от войны.
2021-11-12T04:04:12+03:00
2021-11-12T04:04:17+03:00
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04:04, 12 ноября 2021
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