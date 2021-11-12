Смертность в Европе снизилась в десятки раз там. где коллективный иммунитет к ковиду превысил 70%.

Об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и данных ВОЗ. При этом темпы распространения инфекции во всем регионе в последние три недели выросли. Самая высокая заболеваемость сохраняется в Великобритании, где с июля регистрируют свыше 30 тыс. заболевших в день. При этом умирают менее 1% из них – около 200 человек в сутки.
2021-11-12T03:12:48+03:00
2021-11-12T03:12:52+03:00
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03:12, 12 ноября 2021
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