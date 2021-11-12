Генсек ООН Антониу Гутерриш высказался за глобальный план вакцинации от коронавируса.

Обращаясь к участникам Парижского форума мира, он сказал, что такой международный план нужен чтобы удвоить темпы производства и распределения вакцин и достичь 70-процентной вакцинации населения земли в первой половине 2022 года.
2021-11-12T03:11:14+03:00
2021-11-12T03:11:19+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934578-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:11, 12 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Наследники палачей требуют уничтожить тех, кто не дает забыть об их преступлениях Одну из главных правозащитных организаций в стране хотят уничтожить. Позор и презрение — тем, кто придумал клеймо «иностранных агентов» и голосовал в Думе за его введение — четырем путинским партиям в разных костюмах: ЕР-ЛДПР-СР-КПРФ…