ВРИО ректора РГСУ назначен проректор вуза Андрей Хамров.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Ранее сообщалось, что прежний ректор Наталья Починок уволена по собственному желанию. В августе Минобрнауки к временно отстранило Починок от занимаемой должности на время проверки деятельности организации. По сведениям РБК проверка была назначена после жалоб студентов и вопросов к декларации о доходах ректора.