ВРИО ректора РГСУ назначен проректор вуза Андрей Хамров.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Ранее сообщалось, что прежний ректор Наталья Починок уволена по собственному желанию. В августе Минобрнауки к временно отстранило Починок от занимаемой должности на время проверки деятельности организации. По сведениям РБК проверка была назначена после жалоб студентов и вопросов к декларации о доходах ректора.
2021-11-12T03:10:04+03:00
2021-11-12T03:10:08+03:00
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03:10, 12 ноября 2021
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