Джулиану Ассанжу разрешили бракосочетание в лондонской тюрьме с его невестой.

Как пишет The Sun, основатель «Викиликс» и Стелла Моррис сами оплатят церемонию, которая будет скромной и пройдет в присутствии всего нескольких человек. В воскресенье Ассанж и Моррис подали в суд на министра юстиции Великобритании Доминика Рааба в связи с тем, что паре не дают пожениться. По словам 38-летней Моррис, она познакомилась с Ассанжем в 2011 году, начала встречаться с ним в 2015 году и что у них есть двое детей — Макс и Габриэл. Они родились в то время, когда австралиец укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне. В январе британский суд отказался выдать Ассанжа США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать его под залог на время

рассмотрения апелляции американской прокуратуры.