Американский космический корабль Crew Dragon-3 успешно состыковался с МКС.

Это уже его четвертый пилотируемый полет к станции. На этот раз корабль доставил на МКС двух астронавтов НАСА и представителя ЕКА. Всем троим предстоит работать на орбите до апреля 2022 года.
2021-11-12T03:07:21+03:00
2021-11-12T03:07:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:07, 12 ноября 2021
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