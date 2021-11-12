«Турецкие авиалинии» не будут принимать на свои рейсы до Минска граждан Ирака, Сирии и Йемена.

Об этом сообщил представитель канцелярии президента Польши Якуб Кумох со ссылкой на договоренность с авиакомпанией. В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняя Минск в создании миграционного кризиса. Президент Польши Анджей Дуда ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения. Ранее президент белорусский руководитель Александр Лукашенко отмечал, что из-за санкций Запада Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС.