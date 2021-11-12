США, Великобритания и страны ЕС в СБ ООН высказались за санкции против властей Белоруссии.

Об этом говорится в их совместном заявлении по итогам закрытых Консультаций по миграционному кризису на границе Белоруссии и ЕС.
2021-11-12T03:04:52+03:00
2021-11-12T03:04:56+03:00
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03:04, 12 ноября 2021
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