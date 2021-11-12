Умер бессменный барабанщик британской группы «Муди блюз» Грэм Эдж.

Ему было 80 лет. Сообщившая об этом газета «Сан», причины смерти не уточняет. Известно, что в последние годы у музыканта были проблемы со здоровьем. В 2018 годугруппа «Муди блюз"была введена в Зал славы рок-н-ролла. Последний альбом группа выпустила в 2003 году. После смерти Эджа в группе больше не осталось участников оригинального состава.
2021-11-12T02:14:49+03:00
2021-11-12T02:14:54+03:00
https://echo.msk.ru/news/2934566-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:14, 12 ноября 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Наследники палачей требуют уничтожить тех, кто не дает забыть об их преступлениях Одну из главных правозащитных организаций в стране хотят уничтожить. Позор и презрение — тем, кто придумал клеймо «иностранных агентов» и голосовал в Думе за его введение — четырем путинским партиям в разных костюмах: ЕР-ЛДПР-СР-КПРФ…