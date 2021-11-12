Умер бессменный барабанщик британской группы «Муди блюз» Грэм Эдж.

Ему было 80 лет. Сообщившая об этом газета «Сан», причины смерти не уточняет. Известно, что в последние годы у музыканта были проблемы со здоровьем. В 2018 годугруппа «Муди блюз"была введена в Зал славы рок-н-ролла. Последний альбом группа выпустила в 2003 году. После смерти Эджа в группе больше не осталось участников оригинального состава.