Число погибших в давке на рок концерте в Хьюстоне 5 ноября увеличилось до девяти.

Как сообщает агентство Блумберг, со ссылкой на полицию, еще один пострадавший, 9-летний мальчик, находится в больнице в критическом состоянии. Трагедия произошла во время открытия музыкального фестиваля «Астроворлд», когда выступал рэпер Трэвис Скотт. Тогда погибли 8 человек. Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. зрителей. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.