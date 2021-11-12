Число погибших в давке на рок концерте в Хьюстоне 5 ноября увеличилось до девяти.

Как сообщает агентство Блумберг, со ссылкой на полицию, еще один пострадавший, 9-летний мальчик, находится в больнице в критическом состоянии. Трагедия произошла во время открытия музыкального фестиваля «Астроворлд», когда выступал рэпер Трэвис Скотт. Тогда погибли 8 человек. Всего на мероприятие пришли около 50 тыс. зрителей. Из-за происшествия концерт был остановлен, а второй день фестиваля отменен.
2021-11-12T02:12:33+03:00
2021-11-12T02:12:37+03:00
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02:12, 12 ноября 2021
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