Футболисты сборной Хорватии разгромили команду Мальты со счетом 7:1.

Ранее сборная России со счетом 6:0 обыграла команду Кипра. Это значит, что судьба путевки на ЧМ в группе H решится 14 ноября в Сплите, в матче Хорватия – Россия. Россиянам, чтобы гарантировать участие в чемпионате в Катаре, достаточно сыграть вничью. Хорватам нужна только победа. Проигравший в этом матче займет второе место и будет пробиваться на чемпионат через стыковые матчи.
2021-11-12T02:11:29+03:00
2021-11-12T02:11:34+03:00
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02:11, 12 ноября 2021
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