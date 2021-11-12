Футболисты сборной Хорватии разгромили команду Мальты со счетом 7:1.

Ранее сборная России со счетом 6:0 обыграла команду Кипра. Это значит, что судьба путевки на ЧМ в группе H решится 14 ноября в Сплите, в матче Хорватия – Россия. Россиянам, чтобы гарантировать участие в чемпионате в Катаре, достаточно сыграть вничью. Хорватам нужна только победа. Проигравший в этом матче займет второе место и будет пробиваться на чемпионат через стыковые матчи.