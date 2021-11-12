Правительство разработало два законопроекта об обязательном введении QR-кодов.

Он будут использоваться на транспорте, в кафе и магазинах. Как передает РБК, работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроекты не затрагивают. Документы готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от готовности регионов к введению QR-кодов.