Правительство разработало два законопроекта об обязательном введении QR-кодов.

Он будут использоваться на транспорте, в кафе и магазинах. Как передает РБК, работу общественного транспорта, аптек, продуктовой розницы и магазинов с товарами первой необходимости законопроекты не затрагивают. Документы готовятся к внесению в Госдуму, вступление в силу будет зависеть от готовности регионов к введению QR-кодов.
2021-11-12T02:10:14+03:00
2021-11-12T02:10:18+03:00
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02:10, 12 ноября 2021
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