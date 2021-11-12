Арбитраж В Москве удовлетворил исковое заявление бизнесмена Олега Дерипаски к Алексею Навальному.

Суд признал распространённые оппозиционером сведения не соответствующими

действительности. Как сообщил ИФ адвокат бизнесмена Алексей Мельников, Навального обязали удалить информацию о Дерипаске, а также опубликовать в газете «Коммерсантъ» официальное опровержение, поскольку его YouTube-канал заблокирован. Поводом к иску стало утверждение Навального, о том что что Дерипаска получает от государства безвозмездные кредиты и не намерен их возвращать.