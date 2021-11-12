Представители США предупредили ЕС о возможном вторжении России на территорию Украины.

По сведениям агентства Bloomberg, американские власти пока не передали Евросоюзу данные, на которых основана эта оценка. По словам источника издания, опасения США строятся на «общедоступных доказательствах. Между тем, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия никогда не планировала и не планирует военного вторжения в Украину.
2021-11-12T02:05:45+03:00
2021-11-12T02:05:49+03:00
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02:05, 12 ноября 2021
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