Члены СБ ООН обвинили Минск в искусственном нагнетании миграционного кризиса.

В своем совместном заявлении Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания утверждают, что Белоруссия использует мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах на внешней границе ЕС и призвали к мощной международной реакции на это. В свою очередь, зам зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Польша своими действиями в отношении мигрантов на границе с Белоруссией нарушает международные нормы.