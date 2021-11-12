Члены СБ ООН обвинили Минск в искусственном нагнетании миграционного кризиса.

В своем совместном заявлении Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США и Албания утверждают, что Белоруссия использует мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах на внешней границе ЕС и призвали к мощной международной реакции на это. В свою очередь, зам зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Польша своими действиями в отношении мигрантов на границе с Белоруссией нарушает международные нормы.
2021-11-12T02:04:36+03:00
2021-11-12T02:04:41+03:00
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02:04, 12 ноября 2021
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