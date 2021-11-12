Американский космический корабль Crew Dragon-3 сегодня состыкуется с МКС.

Как сообщает NASA, это произойдет в 02:33 мск. На станцию перейдут трое американских астронавтов и астронавт ЕКА. Им предстоит работать на МКС до апреля 2022 года.
2021-11-12T01:11:33+03:00
2021-11-12T01:11:37+03:00
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01:11, 12 ноября 2021
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