Парламент Чечни намерен внести в ГД законопроект, запрещающий упоминать в СМИ национальность подозреваемых.

Как сообщает ГТРК «Грозный», автор законопроекта, спикер парламента Чечни Магомед Даудов предложил внести соответствующие поправки в закон «О СМИ» и КоАп Что конкретно будет грозить за распространение такой информации, не уточняется. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал СМИ, назвавшие «уроженцами Северного Кавказа» четверых подозреваемых в нападении на жителя Москвы с ребенком
2021-11-12T01:10:29+03:00
2021-11-12T01:10:33+03:00
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01:10, 12 ноября 2021
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