Личный врач Михаила Саакашвили потребовал перевести экс-президента в гражданскую клинику.

Николоз Кипшидзе заявил, состояние экс-президента ухудшается Ранее сам Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу. Между тем, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что если Саакашвили прекратит голодовку, он будет возвращен в тюрьму в городе Рустави.
2021-11-12T01:07:49+03:00
2021-11-12T01:07:54+03:00
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01:07, 12 ноября 2021
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