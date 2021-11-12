Личный врач Михаила Саакашвили потребовал перевести экс-президента в гражданскую клинику.

Николоз Кипшидзе заявил, состояние экс-президента ухудшается Ранее сам Саакашвили заявил, что готов прекратить голодовку, как только его переведут в гражданскую больницу. Между тем, министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что если Саакашвили прекратит голодовку, он будет возвращен в тюрьму в городе Рустави.