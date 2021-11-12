Санкции ЕС могут затронуть около 45 должностных лиц из-за ситуации с беженцами в Белоруссии.

Этими лицами будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Белоруссию. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕК, санкции могут затронуть ряд белорусских банков и других финансовых организаций. Собеседник агентства добавил, что ЕС вряд ли введет санкции против авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines. При этом, по его словам, возможны санкции в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы из регионов, откуда прибывают иммигранты.
2021-11-12T01:04:52+03:00
2021-11-12T01:04:56+03:00
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01:04, 12 ноября 2021
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