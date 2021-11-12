Санкции ЕС могут затронуть около 45 должностных лиц из-за ситуации с беженцами в Белоруссии.

Этими лицами будут белорусские чиновники, но также и люди, ответственные за перемещение иммигрантов в Белоруссию. Как передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ЕК, санкции могут затронуть ряд белорусских банков и других финансовых организаций. Собеседник агентства добавил, что ЕС вряд ли введет санкции против авиакомпаний «Аэрофлот» и Turkish Airlines. При этом, по его словам, возможны санкции в отношении авиакомпаний, совершающих чартерные рейсы из регионов, откуда прибывают иммигранты.