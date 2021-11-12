Z Архив новостей новости
5 1 6 176
00:25, 12 ноября 2021

Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в случае прекращения голодовки вернут обратно в тюрьму Рустави

Об этом сообщил министр юстиции страны. Политик сегодня объявил, что готов прекратить акцию протеста при определённом условии.

Голодовка Михаила Саакашвили длится больше 40-ка дней. Политик готов её остановить, если его переведут в гражданскую клинику. Ранее это призывали сделать адвокаты и сторонники экс-президента Грузии. Он решил учесть рекомендацию Страсбургского суда, если власти страны выполнят его условие. Министр юстиции Грузии доволен решением Саакавшили, но не собирается идти на его условия. Более того, Рати Брегадзе дал понять, что как только политик восстановится, его вернут в тюрьму Рустави, где он провёл больше месяца. В начале недели Саакашвили силой перевезли в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Возле неё оппозиция каждый день проводит акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую клинику. На этой неделе в Тбилиси начался суд над политиком по делу о разгоне митинга в 2007-м году и штурме телекомпании Имеди. На первое заседание бывшего лидера Грузии не привезли, власти объяснили, что опасаются за его безопасность.

Экс-президент Грузии вернулся в страну в начале октября перед муниципальными выборами. Сразу после этого политика задержали и отправили за решётку.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 151 6 13821 07.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ситуация на восточной границе ЕС – лишь часть общей картины Ответственность за урегулирование миграционного кризиса на польско-белорусской границе несет Запад, который спровоцировал его своими действиями на Ближнем Востоке…

5 186 6 17063 09.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Польским политикам, которые клянут Лукашенко, вспомнить бы… Почему сегодня не принять как минимум столько же «благодарных иракцев», чьи предки не мечтали о такой жизни, строя свою в собственной стране, пока туда не вломились беспардонные демократизаторы?..

5 124 6 15585 08.11
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Полконя-2021» Как же западники на все лады издевались над строительством стены на американо-мексиканской границе. Оказалось, #ЭтоДругое со всеми вытекающими. Когда стена «кого надо» стена, о неё можно разбить все высокие стандарты, которыми ранее пытались разрушить стену «неправильную»...

5 202 6 26153 06.11
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Наследники палачей требуют уничтожить тех, кто не дает забыть об их преступлениях Одну из главных правозащитных организаций в стране хотят уничтожить. Позор и презрение — тем, кто придумал клеймо «иностранных агентов» и голосовал в Думе за его введение — четырем путинским партиям в разных костюмах: ЕР-ЛДПР-СР-КПРФ…

5 76 6 9922 11.11
Блоги

Александр Гинцбург: Вакцинация должна быть обязательной «Если ты будешь невакцинированным, ты не только наносишь вред себе, но и своим близким, окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, плеваться или что-нибудь еще… Или ходить с грязными руками»...

5 156 6 20867 10.11
Новости

Лукашенко угрожает Европе перекрыть транзит газа в случае введения новых санкций в отношении Минска Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил в Брюсселе, что ЕС не позволит Александру Лукашенко запугать себя угрозами…

5 86 6 11759
Блоги

Константин Косачёв вице-спикер Совета Федерации

Важнейшее событие в жизни Союзного государства Мы считаем важным не диктовать нашим белорусским друзьям, как им жить и строить свою политическую систему, но оказывать им реальную поддержку в том, в чем они сегодня особенно остро нуждаются…

5 75 6 10214 05.11
Блоги

Сергей Марков политолог

Нужно начать платить за вакцинацию И тогда вакцинация пойдет бодренько. А доходы экономики страны от прекращения вынужденных выходных будут во много раз больше, чем траты на выплаты пенсионерам и бюджетникам…

5 48 6 6785 10.11
Блоги

Елизавета Пескова блогер

Я против любых намёков на шовинизм и дискриминацию Сегодня некоторые источники действительно выделяют граждан кавказского происхождения (в том числе ради просмотров и хайпа), когда речь идёт о правонарушениях. Будто это какая-то кузница преступников…

5 83 6 13412 08.11
Новости

Москва пригрозила ответными мерами в случае введения европейских санкций против «Аэрофлота» В частности, Российская Федерации может закрыть небо для западных авиакомпаний…

5 44 6 7233
Новости

Лавров назвал неправдой заявления о вовлечености «Аэрофлота» в миграционный кризис на границе Польши и Белоруссии «Если очень дипломатично, то это неправда», — сказал Лавров на пресс-конференции в Москве…

5 30 6 5047
Блоги

Карина Орлова журналист

Трампизм не пройдет С Трампом и трампизмом на общенациональных выборах у республиканцев шансов нет, а без него — есть, как в Вирджинии…

5 103 6 18115 08.11
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Кто такой лорд Бальфур и зачем он решил создать Израиль? Кто такой лорд Бальфур и зачем он решил создать Израиль? Ну кто бы вспоминал лорда Бальфура, если бы он не подписал письмо, которое было опубликовано в британских газетах в начале ноября 1917 года одновременно с посланием из Петрограда…

5 28 6 5162 05.11
8читать ;смотреть
Блоги

Вячеслав Володин анонсировал планы России и Белоруссии по унификации законодательств «Президенты Путин и Лукашенко делают все возможное, чтобы от принятия решений, а они носят прорывной характер, выиграли граждане России и Белоруссии!»

5 70 6 13467 07.11
Новости

Арестованный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прекращает голодовку Об этом объявил его адвокат…

5 28 6 5859

Популярное за неделю

Новости

По данным ВОЗ, смертность от коронавируса в Европе выросла на 10% за последнюю неделю При этом в Северной и Южной Америке количество смертей сократилось на 14%, а в Юго-Восточной Азии и Африке снижение примерно на треть, несмотря на нехватку вакцин…

5 5 6 43578
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это решение политическое. И оно будет иметь огромные последствия и внутри, и вне России, последствия катастрофические, потому что, когда Кремлю показывают, что все позволено, то он все себе и позволяет…

5 50 6 77084 06.11
#слушать 48:29 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
В каких условиях Алексей Навальный должен сидеть в тюрьме?
5 151 6 13793 07.11
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Обещали индексировать пенсии выше инфляции? Надо выполнять Если инфляция будет не меньше 8% по итогам года, то надо закладываться на 10%-ю индексацию пенсий, а то и больше. Пойдут ли на это власти?

5 67 6 88725 09.11
8читать ;смотреть
Блоги

+ В Москве полицейский ударил своим удостоверением женщину по щеке со словами «Я здесь власть» В Москве полицейский ударил своим удостоверением женщину по щеке со словами «Я здесь власть» Сотрудник МВД намеревался найти в квартире москвички Дианы Мальцевой военнообязанного брата ее мужа…

5 224 6 71702 05.11
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9320704
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5078663

Сегодня в эфире