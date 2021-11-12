Бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в случае прекращения голодовки вернут обратно в тюрьму Рустави

Об этом сообщил министр юстиции страны. Политик сегодня объявил, что готов прекратить акцию протеста при определённом условии.

Голодовка Михаила Саакашвили длится больше 40-ка дней. Политик готов её остановить, если его переведут в гражданскую клинику. Ранее это призывали сделать адвокаты и сторонники экс-президента Грузии. Он решил учесть рекомендацию Страсбургского суда, если власти страны выполнят его условие. Министр юстиции Грузии доволен решением Саакавшили, но не собирается идти на его условия. Более того, Рати Брегадзе дал понять, что как только политик восстановится, его вернут в тюрьму Рустави, где он провёл больше месяца. В начале недели Саакашвили силой перевезли в тюремную больницу на окраине Тбилиси. Возле неё оппозиция каждый день проводит акции протеста с требованием перевода Саакашвили в гражданскую клинику. На этой неделе в Тбилиси начался суд над политиком по делу о разгоне митинга в 2007-м году и штурме телекомпании Имеди. На первое заседание бывшего лидера Грузии не привезли, власти объяснили, что опасаются за его безопасность.

Экс-президент Грузии вернулся в страну в начале октября перед муниципальными выборами. Сразу после этого политика задержали и отправили за решётку.