ЕС не выделяет конкретных российских авиакомпаний, причастных к созданию миграционного кризиса на границе Белоруссии

В Европейском союзе не выделяют конкретных российских авиакомпаний, которые могут быть причастны к созданию миграционного кризиса на границе Белоруссии и Европейского союза. Об этом сообщил в интервью радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель Евросоюза Петер Стано.

«Россия входит в число этих стран, которые мы пока мониторим. Так что сейчас мы не выделяем какие-то конкретные авиакомпании, мы пытаемся понять паттерны полетов и стыковочных полетов между отдельными странами и Беларусью, понять, кто совершает полеты и кто возвращается обратно. <...> Что касается России, то я бы не стал выделять сейчас какие-то конкретные авиакомпании, вылетающие с территории России, <...> включая «Аэрофлот», потому что речь идет не об одной какой-то компании, речь идет о многих авиакомпаниях, а также чартерных рейсах», — сказал он.

Накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые санкции против режима Александра Лукашенко уже на следующей неделе.